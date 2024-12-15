وزيرة الداخلية البريطانية تلتقي نظيرها الإيطالي لإجراء محادثات بشأن الهجرة

أجرت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر محادثات بشأن الهجرة غير الشرعية يوم السبت، مع نظيرها الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، فيما يواصل مئات الأشخاص عبور القنال الإنجليزي.

وتوجهت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إلى إيطاليا لإجراء محادثات بشأن الهجرة غير الشرعية، والتقت بنظيرها الإيطالي، ماتيو بيانديتوسي إلى جانب ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد، كيارا كاردوليتي، في نهاية أسبوع من الدبلوماسية بشأن الهجرة، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) يوم السبت.

ومن المتوقع أيضا أن تحضر مهرجان أتريو وهو حدث سنوي، ينظمه حزب "إخوة إيطاليا"، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني .

تأتي زيارة كوبر إلى روما، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص، الذين عبروا القنال في قوارب صغيرة هذا العام 34 ألفا و500، بزيادة 19%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 .

ووفقا لبيانات حكومية أولية، عبر القنال حوالي 609 أشخاص يوم الخميس الماضي، مما جعله أكثر يوم في ديسمبر يشهد عمليات عبور على الإطلاق، فيما عبر 298 مهاجرا آخر القنال يوم الجمعة.

ووضعت المملكة المتحدة وألمانيا خطة مشتركة في وقت سابق من الأسبوع بشأن كيفية التعامل مع الهجرة، فيما تعهدت برلين بجعل "تيسير تهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة جريمة جنائية واضحة".

والتزم الوزراء بخفض عدد عمليات العبور عن طريق "تفكيك العصابات" التي تعمل في الطريق عبر القنال.