ترامب يعين رئيس منصته «تروث سوشال» على رأس المجلس الاستشارى للاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، السبت، تعيين الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، ديفين نونيس، رئيسا للمجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس.

وقال ترامب - في تغريدة على منصة "تروث سوشال" حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - إن نونيس سيستمر في إدراته للمجموعة إضافة إلى رئاسته للمجلس الذي يضم "مواطنين مرموقين" من خارج الحكومة الفيدرالية، بحسب تعبير ترامب.

وأوضح ترامب أن ديفين سيعتمد على خبرته كرئيس سابق للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ودوره الرئيسي فى فضح "خدعة روسيا" لتزويدي بتقييمات مستقلة لفعالية وملاءمة أنشطة مجمع الاستخبارات الأمريكى.

يذكر أن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا هى الشركة الأم لمنصة "تروث سوشال".

وكان نونيس رئيسا للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكى التي أعلنت في 2018 عدم العثور على دليل بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي للرئيس دونالد ترامب وروسيا في الحملة الانتخابية عام 2016.