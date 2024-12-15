بعد فوزه بجائزة التصوير| أحمد مجدي: وجود النُقاد في لجان التحكيم أَثْرَى المشاركة بصالون الشباب

أكد الفنان أحمد مجدي خطاب، أحد المشاركين في صالون الشباب بدورته الـ35، والفائز بجائزة التصوير، أن توزيعة الجوائز في هذا العام موفقة جدًا، وذلك لأن لجان التحكيم متضمنة أساتذة، و21 محكمًا، ولجان نوعية متخصصة، وهذا شيء إيجابي جدًا.

وأوضح “مجدي” فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن أكثر ما أسعده وجود النقاد بقوة في اللجان، مما أثرى الشباب وعملية المشاركة، ملفتًا أن النقاد هم عين خبيرة تقوم بتوعية الشباب، ودورهم بصالون الشباب هام جدًا.

وأعرب الفائز بجائزة التصوير عن سعادته بالجائزة، مشيرًا أنها تأكيدًا على التجربة، وأن الفوز ليس هدفه الأساسي، وأن غايته أن يشارك بعمل يعبر عنه بشكل صادق.

وعن العمل الفائز قال إنه شارك بعمل فني تحت عنوان (على أعتاب المجهول)، يتناول من خلاله الظروف المؤثرة فى البشر، فنحن نمتلك من التراث والتاريخ ما يكفي ومع ذلك نشعر بالقلق من المستقبل، أخاطب هنا النفس البشرية أكثر برغباتها.

يشار إلى أن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قد افتتح فعاليات الدورة الـ35 لصالون الشباب، الحدث السنوي الأبرز الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت شعار "استلهام"، بحضور كوكبة من الفنانين والمثقفين، من بينهم الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والفنان عمر طوسون، القوميسير العام للمعرض، والفنان التشكيلي الدكتور صلاح المليجي، والدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون.