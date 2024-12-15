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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الإعلام اليمني: اليمن لن تبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية

وزير الإعلام والثقافة
وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني
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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن اليمن لن تبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية، وأن العلم الوطني سيرفرف فوق كل شبر من الأرض اليمنية.

وأضاف معمر الإرياني، في تصريحات أوردتها قناة اليمن الفضائية مساء السبت، أن إرادة الشعوب لا يمكن كسرها بالتهديدات أو القمع أو الحديد والنار، كما أن الهوية الوطنية والعربية الراسخة ستظل عصية على التفكيك، فالشعب اليمني، بمختلف مكوناته، سيتوحد حول قيمة الوطنية ليلملم جراحاته ويعيد بناء بلاده التي مزقتها الحرب والانقلاب.

وأكد أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم ليست فقط على الأرض، بل هي معركة على الهوية والكرامة الوطنية، فاليمن سيظل في قلب المنطقة العربية، ولن تستطيع أي قوة في الكون تغيير هذا الواقع، وكلما حاول الحوثي فرض أجندته، كلما ازدادت صلابة الشعب اليمني وإصراره على استعادة دولته وعاصمته، وبناء غدٍ أفضل يستحقونه.

 

زير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليمن التطورات الإقليمية