الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إحباط محاولة هجوم من قبل نظام كييف باستخدام 5 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلجورود وبريانسك وفوق مياه البحر الأسود.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أنه تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.

كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك وفوق أراضي مقاطعة بيلجورود وواحدة أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مياه البحر الأسود.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكوريلوفكا وليبيدفكا وليونيدوفكا ومارتينوفكا ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".