التعادل الـ12.. يوفنتوس يقتنص نقطة من فينيزيا في الدوري الإيطالي

اقتنص فريق يوفنتوس نقطة بشق الأنفس من ضيفه فينيزيا بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس على فينيزيا بهدف للا شيء في الشوط الأول، وذلك عن طريق فيديريكو جاتي في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو فينيزيا هدفين متتاليين في الدقيقتين 61 و83 بواسطة ميكائيل إليرتسون وجاي إيدزيس.

فلاهوفيتش ينقذ يوفنتوس من الهزيمة أمام متذيل الدوري الإيطالي

وأنقذ الصربي دوشان فلاهوفيتش اليوفي من الهزيمة، بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل من اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+5، حينما نفذ ركلة جزاء بنجاح.

وبذلك، وقع يوفنتوس في فخ التعادل رقم 12 هذا الموسم، وذلك ما بين سلبي وإيجابي في مختلف المسابقات.

بتلك النتيجة، حل يوفنتوس في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما ظل فينيزيا في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 10 نقاط.