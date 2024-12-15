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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في مباراة الأهداف الستة.. ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو
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تعثر فريق ريال مدريد أمام مضيفه رايو فاليكانو بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب فاييكاس، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث شهد إثارة كبيرة بين الفريقين.

مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو 

تقدم رايو فاليكانو على ريال مدريد بهدف مبكر عن طريق أوناي لوبيز في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف خالد عبدالمؤمن الهدف الثاني في الدقيقة 36.

قلص الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الفارق لصالح الملكي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 39، قبل أن يدرك الإنجليزي جود بيلينجهام التعادل للريال في الدقيقة 45.

ولم تنته الإثارة بذلك، بل عاد الفريقان لاستكمال المتعة الكروية، حينما وضع البرازيلي رودريجو جوس ريال مدريد في المقدمة بهدف ثالث في الدقيقة 56، ورفض أصحاب الأرض الاستسلام بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب بالازون، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3.

بتلك النتيجة، وصل رصيد ريال مدريد إلى 37 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة وحيدة، وللميرينجي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، فيما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

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