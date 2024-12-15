تكريم المعلمين المتميزين بمنطقة شمال سيناء الأزهرية

كرم محمد عبد العظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بأزهر شمال سيناء، كل من: هشام حسين، المعلم بمعهد بنين العريش الجديد، وذلك لتقديمه البرنامج المميز عباقرة الأزهر، ونهى السيد، المعلمة بمعهد أسامة بن زيد الابتدائي، وذلك لتفعيلها لمعرض نادي اللغة الإنجليزية التفاعلي.

وأشار عبد العظيم أن التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين، والاعتماد على التكريم والتشجيع لتنمية الطاقات والمهارات والقدرات، عملية أساسية، يجب أن تكون مبدأ كل قائد تربوي.

كما بيّن أن تكريم المتميزين بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، يأتي في سياق الشكر والتقدير، لكل من أخلص العمل، واستشعر أهمية الأمانة التي كلف بها، مؤكدا استمرار مسيرة التكريم لكل متميز، وذلك لا يخضع إلى زمن أو مناسبة، وإنما يتم تكريم كل مبدع سواء كان طالبا أو معلما.