استمرار تصريف مياه الأمطار من شوارع مدينة العريش

واصلت محافظة شمال سيناء عمليات تصريف الأمطار المتراكمة بالميادين والشوارع، ويتابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشمال سيناء، عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع مدينة العريش والتي تقوم بها شركة المياه ومجلس المدينة.

جاء ذلك ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف محسن سالم رئيس مركز ومدينة العريش.

ويجري سحب وتصريف مياه الأمطار من أماكن التجمعات بشارع الساحة، كوبري أبو صقل، أسفل كوبري أبو صقل، مصنع البلاط، مسجد العودة، المنطقة الأزهرية بالمساعيد، شارع الإذاعة بالمساعيد، البنك الأهلي، كوبري الضاحية، شارع مستشفى العريش، عاطف السادات، الموقف الجديد، شارع البحر.