الكاتب سلطان الموسى في "رحلة عبر التاريخ في الأديان والكتب المقدسة" بمعرض جده للكتاب

يواصل البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات "معرض جدة للكتاب 2024"، والذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، حيث استقبل المسرح الكبير بالمعرض الكاتب سلطان الموسى وحديث "رحلة عبر التاريخ في الأديان والكتب المقدسة"، استهلَّها بمقدمة عن الرسالات السماوية قائلًا: "إن مفهوم الدين مفهوم واسع، ونحن نؤمن بأن الدين الإسلامي هو الدين الحق".

تطرق الموسى بعد ذلك للأديان ومعتنقيها من مسلمين ويهود ونصارى، وغيرها من أديان أخرى يرى ويزعم معتنقوها أنها أديان سماوية، معددًا الفرق بين الأسطورة والخرافة، وخاصة فيما يتصل بالأديان والمعتقدات، آخذًا وقفة مع النظرية الطبيعية، والنظرية التاريخية، والنظرية الرمزية، والنظرية الدينية، التي أسهب في الحديث عنها كثيرًا.

كما تحدث عن علاقات الأديان، والكتب المقدسة لدى الإبراهيمية من توراة وإنجيل وغيرها، مشيرًا إلى أن الإيمان بالأديان والكتب السماوية لا يعني الاعتراف بها، لما تنطوي عليه من تحريف، مستشهدًا بالكتاب المقدس والإشكاليات في كتب المسيحية عامة، ومن بينها "الأبوكريفا"، وهي كتابات توراتية أو ذات صلة لم تُدرج في الكتاب المقدس عند معظم الطوائف المسيحية، ولا تعترف بها، كما أشار إلى التناقضات في الكتاب المقدس والتحريف الذي طاله.

واختتم الموسى حديثه بشرح الكيفية التي يجب الرد بها على مَن يقول إن القرآن اقتبس من كتب سماوية أخرى، مؤكدًا أن القرآن تفرّد بقصص لليهود والنصارى لم تُذكر في كتبهم.

ولم يبرح الموسى المنصة قبل تقديم شكره لهيئة الأدب والنشر والترجمة على دعمها للثقافة والكتاب.

يشار إلى أن معرض جدة للكتاب 2024 يستقبل زواره يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 مساءً، وعلى مدار عشرة أيام بدأت من 12 وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.