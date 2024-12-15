شمال سيناء تطلق مبادرة تنوير تحت رعاية رئيس الجمهورية

استعدت محافظة شمال سيناء لانطلاق مبادرة تنوير، يوم الإثنين، تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بقرية البرث برفح ويوم ١٢/١٧ بقرية صلاح الدين ونجع شيبانه برفح.

وأوضح اللواء الدكتور خالد مجاور أن المبادرة جاءت من أهمية الاهتمام بالتنمية البشرية والمجتمعية داخل قري ومراكز المحافظة وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان حيث تضمن المبادرة قافلة شاملة يشارك فيها كافة المديريات والمؤسسات.

كما صرح الدكتور وليد فهمي منسق عام المبادرة أن المبادرة تتضمن قافلة طبية وواعظين وواعظات للتوعية الدينية وعدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية وفنون تشكيلية علاوة على الدفع بعدد من المتخصصين في مجال التعليم لطلاب المدارس وتقديم مواد غذائية وهدايا للأطفال بالإضافة لعمل الأوراق الثبوتية اللازمة لكل من يرغب من الأهالي كما سيتم عقد لقاء جماهيري لمعالي الوزير المحافظ والجهاز التنفيذي مع المشايخ والأهالي لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بهم.