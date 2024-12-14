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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يهزم بيراميدز بثنائية ويتصدر المجموعة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق الترجي التونسى الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا. 
سجل ثنائية الترجي التونسى يوسف بلايلى فى الدقيقة 36، وإلياس موكوانا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.
بهذه النتيجة تصدر فريق الترجي قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.
 

الترجي وبيراميدز دوري أبطال أفريقيا بيراميدز والترجي التونسي