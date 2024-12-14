دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يهزم بيراميدز بثنائية ويتصدر المجموعة

حقق فريق الترجي التونسى الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

سجل ثنائية الترجي التونسى يوسف بلايلى فى الدقيقة 36، وإلياس موكوانا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.

بهذه النتيجة تصدر فريق الترجي قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.

