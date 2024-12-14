تعرف على قرارات مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

انعقدت بالقاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الجلسة العاشرة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة فى دورته الحالية( 2025/2024) ،برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، وبحضور المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، و المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، و ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالإضافة إلى وكيل المجلس، والأعضاء عن السكان والمستثمرين، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة.

وتناول الإجتماع مناقشة عدة موضوعات جاء في مقدمتها الدفع بتدعيم بعض الخدمات التي تساهم في تحقيق متطلبات عاجلة للسكان في المرحلة الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة.

إستهل رئيس المجلس الإجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة لرئيس الجهاز على ثقة المهندس شريف الشربينى وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليفه برئاسةجهازتنميةمدينةدمياط الجديدة، وتمنى له التوفيق والسداد فى خدمة سكان المدينة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطوير بالمدينة ، تلا ذلك التصديق على محضر الجلسة السابقة ، ثم إنتقل المجلس لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال ، أبرزها ملفات التعليم والصحة، والخدمات المقدمة التى تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

من جانبه رحب المهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز بالحضور، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، لخدمة سكان المدينة، كما إستعرض رؤية العمل فى المرحلة المقبلة وأهدافها، والأولويات العاجلة ووضع خطة عاجلة كأولى المراحل لدفع عجلة التنمية والتطوير لكافة الخدمات التنموية، كبداية لرؤية التطوير الشاملة للمرحلة المقبلة فى كافة المحاور بالمدينة، ومنها أهمها تطوير محاور الطرق، والخطط الحالية لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بالمدينة، كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية، وأعمال الإحلال والتجديد لبعض الخطوط العاجلة لشبكة مياه الشرب بالمدينة .

أكد رئيس الجهاز، أن جهاز المدينة يقوم بالتنسيق والتعاون مع مجلس الأمناء، بإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة،و توفير الخطط والمقترحات الداعمة لزيادة موارد مجلس الأمناء، للصرف منها لتقديم كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان المدينة.

من جانبهم، تقدم ممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، بالشكر والتقدير، لما يبذله المجلس والجهاز، من مجهودات ملموسة فى المدينة، وحرصهما على توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وفي ختام الجلسة قدم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء بالشكر والتقدير لرئيس الجهاز، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، على التعاون المثمر والبناء، لتنفيذ الخطة التنموية بمدينة دمياط الجديدة.