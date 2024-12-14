أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خسارة الفريق من باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال والفشل في التتويج بكأس التحدي.

وقال مارسيل كولر في تصريحات تليفزيونية إن بعض لاعبي الأهلي كانوا في حالة توتر أثناء ركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية.

وأضاف كولر "الأمر لا يتعلق بأن لاعبي الأهلي بدأوا الاحتفال بالتأهل أمام باتشوكا مبكرا، في الوقت الأصلي والإضافي خلقنا عدة فرص ولم نستغلها بشكل جيد".

وتابع: في ركلات الترجيح بعض اللاعبين كانوا في حالة تركيز كبيرة وسجلوا، والبعض الآخر كان متوترا أكثر من اللازم ويعاني من شد عصبي دون مبرر وذلك تسبب في إهدار الركلات.

وخسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة بعد الهزيمة من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.