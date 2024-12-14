اتحاد المبدعين العرب يشارك في منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت بالرياض

يشارك اتحاد المبدعين العرب، عضو في الأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية، في الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت (IGF)، والمقرر عقده بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024.

يأتي هذا الحدث في إطار حرص الاتحاد على تعزيز الحضور العربي في المنصات الدولية، وتكريس جهوده لخدمة قضايا الإبداع والابتكار في البيئة الرقمية.

وسيشهد المنتدى تخصيص جناح خاص لاتحاد المبدعين العرب بالمعرض المصاحب للفعالية (الجناح رقم U41 بقاعة مؤتمرات الملك خالد بن عبد العزيز)، حيث سيقوم الاتحاد بعرض أحدث مشاريعه ومبادراته الداعمة للإبداع والتطوير الرقمي.

ومن أبرز ما سيتم الكشف عنه خلال هذه المشاركة، مبادرة رائدة تعنى بحماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي وتوفير الأدوات والحلول اللازمة لضمان حقوق المبدعين وحماية إبداعاتهم في عالم الإنترنت المتنامي.

ويقول الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي الاعلاميين العرب و المبدعين العرب فى بيان صحفى أن الاتحاد سيعمل خلال أيام المنتدى على عقد شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات المعنية بالتكنولوجيا الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف توسيع دائرة التعاون وإرساء منظومة إبداعية رقمية تدعم الجيل القادم من المبتكرين والمبدعين.

وسيشهد جناح الاتحاد بالمؤتمر أحدث إسهامات اتحاد المبدعين العرب في حوكمة الإنترنت وحماية الإبداع في البيئة الرقمية.