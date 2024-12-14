الحزب المصري الديمقراطي ينظم ورشة تدريبية لتنمية المهارات الصحفية

نظمت أمانة الإعلام المركزية بالتعاون مع اتحاد شباب القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة لتدريب الأعضاء على مهارات كتابة الخبر والتصوير الصحفي.

قدمت أمين الإعلام بالحزب، منى شماخ ورشة "كتابة الخبر الصحفي"، وتضمنت توضيح الفرق بين الكتابة الصحفية والكتابة العلمية والأدبية، وشرح أنواع القوالب الصحفية، بالإضافة لتوضيح الفرق بين الخبر والتقرير والمقال والعناصر التي يجب توافرها في الخبر، مع التدريب العملي على صياغة الأخبار واختيار العنوان واستخدام القالب المناسب للصياغة.

كما قدمت المخرجة أسماء نور، الأمين العام المساعد بالحزب، ورشة تدريبية حول "مهارات التصوير الصحفي"، والتي شملت تعريف التصوير وأنواعه وأنواع الكاميرات، وأحجام اللقطات، مع التدريب العملي على قواعد التصوير وزوايا التقاط الصور.

وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات مشاركة على المتدربين بحضور المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب.

جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة ورش عمل ينظمها اتحاد شباب القاهرة بالتعاون مع أمانات الحزب المختلفة لتنمية مهارات وقدرات شباب الحزب وإعداد كوادر سياسية فاعلة.