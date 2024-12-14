شوط أول بـ4 أهداف.. تعادل مثير بين ريال مدريد ورايو فاليكانو

تعادل فريق ريال مدريد مع مضيفه رايو فاليكانو بهدفين لمثلهما خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فاييكاس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف ريال مدريد أمام رايو فاليكانو للإصابة، كما يجلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

تقدم رايو فاليكانو على ريال مدريد بهدف مبكر عن طريق أوناي لوبيز في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف خالد عبدالمؤمن الهدف الثاني في الدقيقة 36.

قلص الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الفارق لصالح الملكي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 39، قبل أن يدرك الإنجليزي جود بيلينجهام التعادل للريال في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بإثارة بعد تسجيل 4 أهداف في النصف الأول من اللقاء.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق نقطتين، وللملكي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، بينما يأتي رايو فاليكانو في المركز الثاني عشر وفي رصيده 19 نقطة.