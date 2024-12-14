بعد توديع كأس إنتركونتيننتال.. الأهلى يحصل على 2 مليون دولار

ودع النادي الأهلي كأس إنتركونتيننتال بالخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي البطولة، على ملعب 974 في قطر بركلات الترجيح وفرط في لقب كأس التحدي والتأهل إلى مواجهة ريال مدريد في النهائي.

ورغم توديع البطولة الا ان الأهلي حصل على 2 مليون دولار بفضل تأهله إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، وفوزه بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ على حساب العين الإماراتي.

بينما ضمن باتشوكا الحصول على 4 ملايين دولار، وهي مكافأة الوصيف في كأس إنتركونتيننتال على الاقل في حال الخسارة من ريال مدريد في النهائي بينما يحصل بطل كأس إنتركونتيننتال على 5 ملايين دولار.

وكان فريق العين الإماراتي حصل على مليون دولار من تأهله عن مواجهة آسيا وأوقيانوسيا، بينما عاد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بـ 500 ألف دولار عقب خسارته هذه المواجهة.

وحقق باتشوكا المكسيكي الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

فيما خسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة.