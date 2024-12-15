ملعب الاتحاد ساحة حرب نفسية بين السيتي واليونايتد في ديربي مانشستر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، أكثر من مجرد مباراة تقام على ملعب الاتحاد، الذي يحتضن مواجهة ديربي مدينة مانشستر بين مان سيتي ومان يونايتد في قمة الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق صافرة الحكم أنتوني تايلور في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حيث يعطي إشارة بدء المعركة الكروية التي تجمع بين السيتي واليونايتد، ليتجدد موعد ديربي مانشستر الذي يلعب منذ 1881، عندما تقابل الفريقان لأول مرة في 12 نوفمبر 1881، وكان الفوز من نصيب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، وكانت أول مباراة تنافسية بين الفريقين في عام 1891 ضمن الجولة التأهيلية الأولى من كأس الاتحاد الإنجليزي، كان اسم مانشستر سيتي حينها أردويك إيه إف سي، بينما كان مانشستر يونايتد يعرف باسم نيوتن هيث، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 5-1.

جوارديولا - أموريم

هل يكون «أموريم» مسمار نعش «جوارديولا»؟

تعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد حربًا نفسية بين الفريقين، حيث يدخل كل منهما الديربي بدوافع مختلفة، إذ يخوض السيتي اللقاء تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الذي يطمح لتحقيق الفوز، لاكتساب ثقة جماهير النادي من جديد بعد فترة صعبة عاشها السيتيزنز مكتظة بالنتائج السلبية، آخرها العودة إلى إنجلترا بهزيمة من يوفنتوس الإيطالي بثنائية دون رد في الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث عاد الفريق السماوي للابتعاد عن الانتصارات، بعدما كسر سلسلة سلبية بالفوز على نوتنجهام فورست في الجولة الرابعة عشرة من البريميرليج، بعدها خطف نقطة بشق الأنفس من كريستال بالاس قبل خسارته من اليوفي، وكان قبل ذلك، لم يتذوق الفيلسوف طعم الفوز في 7 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، بين 6 هزائم وتعادل وحيد.

أما اليونايتد يخوض الديربي تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي روبن أموريم، الذي تولى المهمة الفنية خلفًا للهولندي إريك تين هاج، الذي أقيل من منصبه، ليقود الشياطين الحمر بعد حالة من النشاط الكروي لدى لاعبي الفريق، أحدثها رود فان نيسلتروي الذي قاد مان يونايتد مؤقتًا، قبل أن يأتي أموريم إلى مسرح الأحلام أولد ترافورد ويقود الفريق فنيًا منذ مباراة إبسويتش تاون في الجولة 12 بالدوري الإنجليزي، ولكن لم تكن النتائج جيدة بالنسبة إلى جماهير النادي، التي ترغب في عودة اليونايتد إلى المنافسة مجددًا وبالتالي الصعود إلى منصات التتويج في البطولات الكبرى، التي شهدت غياب الكتيبة الحمراء منذ فترة الازدهار والأمجاد تحت قيادة المدير الفني السابق للفريق، السير أليكس فيرجسون.

بدأ أموريم مهمته مع مانشستر يونايتد بالتعادل مع إبسويتش، ثم فوز صعب على بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي، قبل الفوز على إيفرتون برباعية نظيفة، ثم خسارة تاريخية من أرسنال، وهزيمة من نوتنجهام، وأخيرًا تحقيق فوز صعب على فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة باليوروباليج يوم الخميس الماضي.

دوافع الفريقين مختلفة تمامًا، لكنهما يتفقان على الإصرار على الانتصار في الديربي، لكن الغريب قد يكون ديربي مانشستر هو أول مسمار في نعش جوارديولا، الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، وقد يتقدم باستقالته في الأيام المقبلة، بعد تراجع أداء ونتائج مان سيتي أوروبيًا ومحليًا، بل قد يكون هذا الأمر بسبب أموريم، الذي يمتلك حافزًا نفسيًا أمام السيتي ومدربه، حيث نجح المدرب البرتغالي في الشهر الماضي، في اكتساح مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف على ملعب خوسيه ألفالادي، حينما كان مديرًا فنيًا لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، عندما كان مدربا قطبي مدينة مانشستر وجهًا لوجه ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، لذا يحتضن ملعب الاتحاد معركة كروية مليئة بمظاهر الحرب النفسية.

يشهد اليوم الأحد، إقامة المباراة رقم 195 في تاريخ ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فاز السيتي في 62 مباراة، بينما حقق اليونايتد الفوز في 79 مباراة، وانتهت 53 مباراة بالتعادل.

ويعد واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الهداف التاريخي لمواجهة ديربي مانشستر بـ11 هدفًا، يليه جوي هاييس لاعب مان سيتي السابق بـ10 أهداف، ويتصدر راين جيجز قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في الديربي بـ37 مباراة.

أما مباراة الديربي رقم 195، فيخوضها مانشستر سيتي صاحب الأرض وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، قبل انطلاق الجولة 16، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر وفي رصيد 19 نقطة.