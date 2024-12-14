أمانة المتابعة بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة خطة عملها

عقدت أمانة المتابعة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد الجندي اجتماعاً دورياً، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتبها، لمناقشة خطة عملها وتحديد المهام والاختصاصات، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وفي البداية، أكد النائب أحمد الجندي، أهمية جمع واستخراج المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات المختلفة، منوها لضرورة معرفة البيانات الجغرافية والديموجرافية بالمحافظات وتقسيمها الحزبي، وكيفية استخدام هذه المعلومات في التوزيع العادل للخدمات بجميع المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم عرض فيديو توضيحي يتناول مهام الأمانة وكيفية عملها، وأهمية قياس الرأي العام وتحليل البيانات وإعداد دراسات لكل المحافظات، علاوة علي متابعة كافة فعاليات الحزب.

وفي نهاية الاجتماع، تناول الحضور نقاشات موسعة حول خطة عمل الأمانة ومناقشة العديد من الاقتراحات وتحديد الأهداف المطلوب تحقيقها خلال الفترة القادمة.