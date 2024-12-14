هيثم فاروق: بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي واضح أمام الترجي

أكد هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورت، عدم صحة الهدف الثاني لفريق الترجي التونسي، في شباك بيراميدز، بالمباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب رادس، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فاروق خلال تحليله للقاء بين شوطي المباراة: "بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي واضح، خاصة وأن هدف الترجي الثاني من تسلل واضح ولا أعلم لماذا احتسبه الحكم".

وأضاف: "لا أعلم دوافع الحكم في احتساب الهدف والأمر مثير للدهشة خاصة في ظل غياب تقنية الفار".

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

يحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - مصطفى فتحي

خط الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي

ويمتلك بيراميدز 4 نقاط يتقاسم بها صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الترجي بينما يمتلك ساجرادا ودجوليبا نقطة لكل منهما.

حكام مباراة الترجي وبيراميدز

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدير المباراة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.