نوتنجهام يخطف فوزًا قاتلًا من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نوتنجهام فورست فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح أستون فيلا التسجيل في الشوط الثاني عن طريق جون دوران في الدقيقة 63.

نوتنجهام يعود في الدقائق الأخيرة

لم يستسلم نوتنجهام بعد هذا الهدف، واستمر في رحلة بحثه عن هدف التعادل، الذي جاء في الدقيقة 87 عن طريق المدافع نيكولا ميلينكوفيتش.

شهدت المباراة إلغاء هدف لفريق نوتنجهام سجله كريس وود بداعي التسلل، قبل أن يحسم أنتوني إيلانجا المباراة لصالح فريقه بهدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد نوتنجهام فورست إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي، في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة، ليحتل المرتبة السادسة.