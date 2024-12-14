وكيل مديرية الصحة بالمنوفية يتفقد وحدة سمادون

قام اليوم الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، بزيارة تفقدية لوحدة سمادون الصحية التابعة لإدارة أشمون الصحية.

رافقه خلال الزيارة الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وأحمد الضبع، مدير مركز المعلومات، وكان في استقبالهم الدكتورة شيماء دنيا، مدير الإدارة، والدكتورة عزة عيسوي، نائب المدير.

وخلال جولته، تابع وكيل المديرية سير العمل بالوحدة واطلع على عمليات التسجيل الطبي بالسجلات العائلية، مؤكدًا على أهمية تطبيق منظومة الميكنة والتحول الرقمي لتحسين الخدمات الصحية.

كما شدد على ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتسهيل الإجراءات للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق استجابة أسرع وفعالية أعلى في تقديم الخدمات.

كما تفقد الأقسام المختلفة داخل الوحدة، واطمأن على توافر المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية، بهدف ضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتعتمد على أحدث الوسائل التقنية لتحقيق جودة عالية في الرعاية الصحية.