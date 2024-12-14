فريق طبي بمستشفى منوف العام ينجح في فتح انسداد مزمن بالشريان التاجي

في إنجاز طبي جديد، نجح فريق طبي بمستشفى منوف العام، تحت إشراف الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى، في فتح انسداد مزمن بالشريان التاجي الأيسر الأمامي باستخدام تقنيات حديثة داخل وحدة قسطرة القلب.

تضمنت الإجراءات الطبية نظام الحقن المزدوج للشريان التاجي الأيمن وتقنيات متقدمة لتشعبات الشرايين، مع استخدام دعامات وبالونات دوائية لإعادة فتح الانسداد المزمن.

يأتي هذا الإنجاز تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.

من جانبه أشاد الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالجهود المبذولة لتحسين مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة ومواكبة أحدث التطورات الطبية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المنوفية.

يشار إلى أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها داخل مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ما يعكس التقدم الكبير في مستوى التجهيزات الطبية والمهارات الفنية للأطقم الطبية.