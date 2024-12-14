تكريم 142 حافظا لكتاب الله في مركز الصف .. وأهل الخير يتبرعون بـ 4 عمرات للخريجين

السبت 14/ديسمبر/2024 - 10:01 م

شهد مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، حفلا حاشدا لتخريج الدفعة الثالثة من حفظة القرآن الكريم والذين بلغ عددهم 142 حافظا وحافظة لكتاب الله بقرى عرب غمازة الكبرى، نجوع العرب، عرب الترابين، عرب أبو الريش، عرب أبو حمود، وذلك بحضور الآلاف من أهالي الصف.

حضر الحفل الذي نظمه مركز الرحمن لعلوم القرآن كلا من النائب محيي الزيدي، عضو مجلسي النواب والشيوخ الأسبق، الشيخ عبدالمنعم شعلان، الإعلامي وليد سلام، العمدة أحمد بسيوني ، محمود هاشم مدير الخدمات التربوية بإدارة الصف التعليمية، الشيخ محمد عيد شعلان مدير مركز الرحمن لعلوم القرأن .

بدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم، ثم عدد من الفعاليات قام بتنفيذها طلاب وطالبات المركز بإلقاء الشعر والأناشيد الدينية والخطب، وقام عدد من فاعلي الخير بالتبرع بعدد 4 عمرات لبيت الله الحرام لطلاب وطالبات المركز الحافظين للقرآن الكريم، كما تبرع فاعل خير بمبلغ 20 ألف جنيه لحفظة القرآن ، وتبرع آخر بمبلغ 10 آلاف جنيه .