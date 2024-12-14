كأس إنتركونتيننتال.. مباراة الأهلي وباتشوكا تذهب لركلات الترجيح لحسم بطل "كأس التحدي"

ذهبت مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب 974 في نصف نهائي بطولة القارات للأندية “كأس إنتركونتيننتال.

وفشل الأهلي وباتشوكا في هز الشباك خلال الـ120 دقيقة ليلجآن الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل كاس التحدري والمتاهل لمواجهة ريال مدريد في النهائي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة باتشوكا المكسيكي بعد قليل، على ملعب 974 في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

كأس إنتركونتيننتال

تشكيل الأهلي اليوم ضد باتشوكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيي عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

تشكيل باتشوكا

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل - أرتورو جونزاليس

خط الهجوم: آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي - سولمون روندون