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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد هشام يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة في ألمانيا

احمد هشام
احمد هشام
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نجح أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، في الفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة في البطولة المقامة بألمانيا خلال يومي السبت والأحد ضمن سلسلة بطولات كأس العالم.

افتتح أحمد هشام مشواره في البطولة بالفوز في أربع مواجهات من أصل خمس لقاءات خاضها في دور المجموعات، ليتأهل بذلك إلى دور الـ128.

وفي دور الـ128، فاز هشام على بطل المجر بنتيجة 15-8، ثم حقق الفوز بنفس النتيجة على بطل بولندا في دور الـ64.

وتغلب هشام في دور الـ32 على بطل المجر بنتيجة 15-12، وفاز في ثمن النهائي على بطل أمريكا بنتيجة 15-7، قبل أن يكتسح بطل المجر الآخر بنتيجة 15-3.

وفي نصف النهائي، فاز هشام على بطل إيطاليا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14، قبل أن يتغلب على بطل المجر في المباراة النهائية بنتيجة 15-11، ليحصد الميدالية الذهبية.

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