إبسويتش تاون يخطف هدف الفوز علي وولفرهامبتون في اللحظات الأخيرة

حقق فريق إبسويتش تاون فوز مثير في اللحظات الأخيرة على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد اللقاء أداءً قويًا من الجانبين، حيث افتتح مات دوهيرتي التسجيل لصالح إبسويتش تاون في الدقيقة 15 من الشوط الأول. وفي الدقيقة 72، تمكن ماتياس كونيا من تعديل النتيجة لصالح وولفرهامبتون. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، خطف جاك تايلور هدف الفوز القاتل لإبسويتش في الدقيقة 90، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

شارك النجم المصري سام مرسي في التشكيل الأساسي لفريق إبسويتش تاون وقدم أداءً مميزًا، حيث لعب المباراة كاملة وظهر بمستوى رائع في قيادة خط وسط فريقه.

بهذا الفوز، رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 12 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 9 نقاط، ليبقى في المركز قبل الأخير، ما يعقد موقفه في المنافسة على البقاء بالدوري الممتاز.

يُعد هذا الانتصار الثاني لإبسويتش تاون في المسابقة، ويعكس رغبة الفريق في تحسين نتائجه والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.