ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"التحول الرقمي ودوره فى الحد من الفساد الإداري" رسالة دكتوراه بتجارة كفر الشيخ

عن التحول الرقمي ودوره فى الحد من الفساد الإداري عن التحول الرقمي ودوره فى الحد من الفساد الإداري

الباحثة مع لجنة المناقشة
الباحثة مع لجنة المناقشة بجامعة كفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت، الباحثة سوسن محمد بلال الرويني على درجة الدكتوراة ، من كلية التجارة جامعة كفرالشيخ، عن رسالة بعنوان « التحول الرقمي ودوره فى الحد من الفساد الإداري ، دراسة تطبيقية على العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة كفرالشيخ. 

تكونت لجنة المناقشة من، الدكتور عبدالعزيز على مرزوق، أستاذ الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ، "مشرفا ورئيسا" ،و الدكتورة سهام نبيل سليمان، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بتجارة كفرالشيخ "عضوا من الداخل" ، و الدكتور أسامة السيد الطبلاوي  أستاذ إدارة الأعمال المساعد ، بكلية التجارة بكفرالشيخ ، "عضوًا من الداخل"

ناقشت اللجنة الباحثة في محتوى رسالتها العلمية، التي تدور حول مدى تأثير التحول الرقمي على الحد من الفساد الإداري ، للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة كفرالشيخ .

تهدف الدراسة الي تقديم خدمة متميزة للمواطن وتوفير الوقت والجهد دون المساس بحقوقه أو استغلاله، والقضاء علي الوساطة والمحسوبية ،وقياس الفجوة بين توقعات الأداء الوظيفي الذي كان متوقعا قبل تطبيق التحول الرقمي وبين مستوى الأداء بعده، ودور الثقافة التنظيمية في قياس وتحليل العوامل المؤثرة في الأداء الوظيفي للجهاز الإداري .

1000029844
1000029844
1000029846
1000029846
1000029840
1000029840
1000029836
1000029836
1000029848
1000029848
جامعة كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ رسالة دكتوراه بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ رسالة دكتوراة عن التحول الرقمي ودوره فى الحد من الفساد الإداري كلية التجارة جامعة كفرالشيخ