"التحول الرقمي ودوره فى الحد من الفساد الإداري" رسالة دكتوراه بتجارة كفر الشيخ

حصلت، الباحثة سوسن محمد بلال الرويني على درجة الدكتوراة ، من كلية التجارة جامعة كفرالشيخ، عن رسالة بعنوان « التحول الرقمي ودوره فى الحد من الفساد الإداري ، دراسة تطبيقية على العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة كفرالشيخ.

تكونت لجنة المناقشة من، الدكتور عبدالعزيز على مرزوق، أستاذ الموارد البشرية بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ، "مشرفا ورئيسا" ،و الدكتورة سهام نبيل سليمان، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بتجارة كفرالشيخ "عضوا من الداخل" ، و الدكتور أسامة السيد الطبلاوي أستاذ إدارة الأعمال المساعد ، بكلية التجارة بكفرالشيخ ، "عضوًا من الداخل"

ناقشت اللجنة الباحثة في محتوى رسالتها العلمية، التي تدور حول مدى تأثير التحول الرقمي على الحد من الفساد الإداري ، للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة كفرالشيخ .

تهدف الدراسة الي تقديم خدمة متميزة للمواطن وتوفير الوقت والجهد دون المساس بحقوقه أو استغلاله، والقضاء علي الوساطة والمحسوبية ،وقياس الفجوة بين توقعات الأداء الوظيفي الذي كان متوقعا قبل تطبيق التحول الرقمي وبين مستوى الأداء بعده، ودور الثقافة التنظيمية في قياس وتحليل العوامل المؤثرة في الأداء الوظيفي للجهاز الإداري .

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