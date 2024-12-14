نابولي يضرب أودينيزي بثلاثية ويطارد قمة الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي فوزًا ساحقًا على مضيفه أودينيزي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بلو إنيرجي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

قلب فريق نابولي الطاولة على أودينيزي، بعدما كان متأخرًا في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شيء، سجله فلوران توفين في الدقيقة 22.

نابولي يعاقب أودينيزي بثلاثية

وفي الشوط الثاني، عاد نابولي من بعيد مسجلًا 3 أهداف متتالية، حيث أدرك البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل في الدقيقة 50، ثم سجل جيانيتي لاعب أودينيزي الهدف الثاني لصالح فريق الجنوب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76، قبل أن يختتم أنجويسا الثلاثية في الدقيقة 81، ليفوز نابولي بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز، عاد نابولي لمطاردة قمة الدوري الإيطالي، التي يتربع عليها أتالانتا، بعد خوض الفريقين 16 جولة حتى الآن.

بتلك النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 35 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف أتالانتا المتصدر بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 20 نقطة في المركز التاسع.