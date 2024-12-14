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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر عاشور يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "ياااه"

تامر عاشور
تامر عاشور
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شوق الفنان تامر عاشور جمهوره لأغنيته الجديدة "ياااه" المنتظر طرحها يوم 19 ديسمبر الجاري.

وكشف تامر عاشور عن جزء من كلمات أغنية "يااااه" وكتب عبر حسابه على تطبيق "X":" يااااه، على وقت فات بين حلفانات باطله وكلام قاله ولغاه، ومن الآلام  يجي العلام درس الختام في حكايتي معاه مأساه، ١٩ ديسمبر أغنية "ياااه" من ألبوم ياااه".

أغنية “ياااه” من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع أحمد إبراهيم.

يشار إلى أن تامر عاشور حصد مؤخرا جائزتين في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" عربية، الأولى جائزة أفضل أغنية مصرية ٢٠٢٤ والثانية أغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".

هامر عاشور يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة يااااه