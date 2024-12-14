اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جهود وقف إطلاق النار في غزة

السبت 14/ديسمبر/2024 - 09:22 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 15 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكي جهود وقف إطلاق النار فى غزة

الرئيس: أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.. والحفاظ على وحدة وسلامة أراضى سوريا وأمن شعبها

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سلمية فى سوريا

غارات إسرائيلية جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق

.. والاحتلال يستهدف مبنى مدرسة بغزة.. واستشهاد مدنيين اثنين

ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى

عزل رئيس كوريا الجنوبية بعد محاولته فرض الأحكام العرفية

بوركينا فاسو ومالى والنيجر تؤكد قرارها النهائى بالانسحاب من «إيكواس»

وزير خارجية تركيا يعترف بدور بلاده في دعم الميليشيات السورية