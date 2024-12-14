خسارة نيستلروي الأولى.. نيوكاسل يكتسح ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق نيوكاسل يونايتد ضيفه ليستر سيتي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى نيوكاسل الشوط الأول من مباراته ضد ليستر سيتي متقدمًا بهدف للا شيء، سجله جاكوب ميرفي في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، أكد نيوكاسل على فوزه بتسجيل 3 أهداف متتالية في الدقائق 47، 50، و60، عن طريق برونو جيماريش وألكسندر إيزاك وجاكوب ميرفي على الترتيب.

نيستلروي يتلقى الخسارة الأولى مع ليستر سيتي

بذلك، تلقى الهولندي رود فان نيستلروي هزيمته الأولى أثناء قيادته الفنية لفريق ليستر سيتي خلال 3 مباريات، حيث فاز على وست هام وتعادل مع برايتون، قبل الخسارة من نيوكاسل بأربعة أهداف دون رد.

بتلك النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة، يحتل بها المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.