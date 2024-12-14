"حقوق الإنسان" ضمن لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالإسماعيلية.. صور

شهد فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، المعد خلال شهر ديسمبر الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

واحتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقام بيت ثقافة التل الكبير لقاء بعنوان "الحرية الدينية وحقوق الإنسان"، بمدرسة الشهيد محمد عمر الجنايني الإعدادية، ناقش خلالها كل من الشيخ سيد جمعة والمهندس أحمد كبير، مفهوم الحرية الدينية باعتبارها حقا أساسيا ضمن منظومة حقوق الإنسان.

وأكد اللقاء أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، قد نص على هذا الحق كجزء من الحقوق والحريات الأساسية.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د.شعيب خلف، مدير عام الإقليم، أعدت مكتبة السبع آبار الثقافية، لقاء بعنوان "دور الأسرة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية" استعرض خلالها محمد صلاح، مفهوم الشفافية وأهميتها كقيمة محورية في مكافحة الفساد، مسلطا الضوء على دور الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

واستمرار للقاءات التوعوية التي يقدمها فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقام بيت ثقافة الشيخ زايد محاضرة بعنوان "الطعام الصحي وتقوية المناعة" أكد خلالها د. محمد البناوي، على أهمية تناول الطعام الصحي للوقاية من الأمراض، وذلك بحضور طلاب مدرسة النيل الرسمية للغات.

فيما شهد قصر ثقافة الإسماعيلية اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب، أدار فعاليته الشاعر سيد إمام، تم خلاله مناقشة المجموعة القصصية "مفيش تلبس" للأديب مدحت الخطيب.

وقدم خلاله الأديب محمد عباس، قراءة تحليلية للمجموعة التي جمعت بين الواقعية والخيال الأدبي بروح فكاهية.

واختتم اللقاء بمجموعة من الأشعار الغنائية والزجلية التي عبّرت عن حب الوطن، قدمها الشاعر محمد عباس، بجانب مشاركة لافتة للموهبة الشابة ولاء محمد، التي حظيت بتوجيهات قيّمة لتطوير موهبتها، بحضور نخبة من الأدباء والشعراء، من منهم د. حسن سلطان، رئيس النادي، الشاعر فهمي عبد الله، والأديب محمد الوكيل.



