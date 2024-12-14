التعادل السلبي يحسم موقعة ارسنال وإيفرتون

انتهت مواجهة أرسنال وإيفرتون بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025

بهذا التعادل، رفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة، ليبقى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن خاض 16 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 6، وتعرض للهزيمة في مباراتين، مع تسجيل 29 هدفًا واستقبال 15.

على الجانب الآخر، يحتل فريق إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في 6، وخسر مثلها. وسجل لاعبوه 14 هدفًا، بينما تلقت شباكه 21 هدفًا. ولا تزال لإيفرتون مباراة مؤجلة أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، والتي تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الثلجية التي ضربت مدينة ليفربول.

دخل آرسنال اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، مما رفع رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة القارية.