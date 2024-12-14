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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة العامة: لا توجد شبهه جنائية حول غرق شاب بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة عدم وجود شبهه جنائية حول غرق شاب بكرداسة، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.

تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه النيل بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وسقط غريقا في المياه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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