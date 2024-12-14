جورج وسوف يعلق على سقوط بشار الأسد

عبر الفنان الكبير السوري جورج وسوف عن أمنياته لوطنه بعد سقوط نظام بشار الأسد مؤخرا.

وكتب جورج وسوف عبر حسابه على موقع "X":"أتمنى لسوريا وطني مستقبلا مشرقا جامعا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلا يليق بشعبها الغالي".

يذكر أن جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية "رقصة إسباني" من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع باسم رزق، إخراج جاد شويري.

وتقول كلمات أغنية "رقصة إسباني": "يا ليلي يا عين

جايبه الجمال ده منين

أنا ضحكتك نستني

ده يوم حد ولا اتنين

ويا ليلي يا عين

جايبه الجمال ده منين

أنا ضحكتك نستني

ده يوم حد ولا اتنين

حلوة وعنيكي حلوة

جننتي جناني

يا اللي عنيكي غنوة

وعودك رقصة إسباني

حلوة وعنيكي حلوة

جننتي جناني

يااللي عنيكي غنوة

وعودك رقصة إسباني

احلوي كمان

وريهم الروقان

ده كفايه بس الضحكة يا عيني

تسلطن السلطان

احلوي كمان

وريهم الروقان

ده كفايه بس الضحكة يا عيني

تسلطن السلطان

حلوة وعنيكي حلوة..".

وقبلها طرح سلطان الطرب أغنية "نجم عالي"، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى.