موقف فينيسيوس.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره رايو فاليكانو بملعب فاييكاس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف ريال مدريد أمام رايو فاليكانو للإصابة، كما يجلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

يقود براهيم دياز هجوم الملكي في مباراة الليلة، رفقة رودريجو جوس، وبمعاونة هجومية من الإنجليزي جود بيلينجهام.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق نقطتين، وللملكي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، بينما يأتي رايو فاليكانو في المركز الثاني عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجير، فران جارسيا

خط الوسط: أردا جولر، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام

وفي الهجوم: براهيم دياز، رودريجو جوس.