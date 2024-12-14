شاهد.. أحمد بتشان يرزق بمولودته عالية

شارك الفنان أحمد بتشان جمهوره صورة جديدة وهو يحمل مولودته التي اختار لها اسم عالية.

كتب أحمد بتشان تعليقا على الصورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الحمدلله رزقت بمولوده اللهم اجعلها من عبادك الصالحين اللهم نحمدك علي ما رزقتنا به من فضلك ولك الشكر على ما انعمت به علينا من كرمك، عالية أحمد بتشان".

يذكر أن أحمد بتشان طرح مؤخرا كليبه أغنية "قتال"، الذى صوره فى اليونان عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “قتال” ضمن ألبوم أحمد بتشان الجديد ومن كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدى، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني" Bogdan Daragiu".

وانتهى أحمد بتشان من تصوير عدة كليبات فى اليونان، ضمن ألبومه الجديد وصاحبه فى تلك الرحلة الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع نادر حمدى، وتم التصوير على مدار ما يقرب من 10 أيام، ما بين آتينا وميكونوس.

يضم ألبوم أحمد بتشان 8 أغنيات وتم طرح الأغنية الأولى منه بعنوان "مش سوا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وطرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عددا من الأغنيات منها "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و"زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.