باحث سياسي: قلق في أوكرانيا من سياسات إدارة ترامب

قال الدكتور ميكولا باستون، الباحث السياسي، إن الحزمة الأمريكية الجديدة لدعم أوكرانيا مهمة جدًا في هذه اللحظة لأن اليوم تعرضت مناطق مختلفة في أوكرانيا لقصف روسي ضخم.

وأضاف «باستون»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تحاول تدمير نظام الطاقة الأوكراني، وبالتالي تحتاج أوكرانيا إلى المزيد من معدات الدفاع الجوي في أقرب وقت ممكن وأتت هذه المساعدات في وقت مناسب جدًا، مشيرًا إلى أن الجميع يرى ان القوات الروسية تتقدم في ساحة المعركة والقوات الأوكرانية تتراجع.



وتابع : « هناك عدم يقين من كيف ستكون سياسة وتصرفات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وهل سيستمر في دعم أوكرانيا عسكريًا أو سيقلل من هذا الدعم»، مؤكدًا ان الإدارة الأمريكية الحالية تحاول تقديم لأوكرانيا أكبر قدر ممكن من المساعدات وهذه المساعدات قد تساهم في تشكيل موقف أقوى لترامب