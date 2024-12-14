نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر تلعب دورا محوريا في دعم وحدة سوريا واستقرارها

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا ، الصادر عقب اجتماعها في مدينة " العقبة " الأردنية اليوم خطوة هامة نحو تعزيز التضامن العربي في مواجهة التدخلات الخارجية والتحديات الإقليمية ويعكس موقفا عربيا صلبا تجاه وحدة الأراضي السورية والتأكيد على مفهوم الأمن القومي العربي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة الدول و يندرج ضمن سياسة تقويض السيادة الوطنية للدول العربية مشيرا إلى أن استغلال إسرائيل للوضع الراهن في سوريا يظهر نواياها التوسعية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب موقفا عربيا موحدا و تنسيقا أكبر على المستويات السياسية والدبلوماسية بالإضافة إلي دور المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وضرورة اتخاذ خطوات جادة لكبح هذه التعديات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أهمية الدور المصري المحوري في دعم وحدة سوريا واستقرارها، من خلال مواقفها الثابتة في رفض التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وحرصها الدائم على تعزيز وحدة الأراضي السورية ودعمها المستمر للوصول إلى لحل سياسي شامل للأزمة السورية، بما يضمن الحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها، ويعيد لسوريا مكانتها ودورها الإقليمي لافتا إلى أن مصر لطالما لعبت دورا مهما في دفع الجهود العربية المشتركة لتوحيد الرؤى حول القضايا الإقليمية الكبرى، ومنها الأزمة السورية ورفض التدخلات الإسرائيلية، وهو ما يشكل دعامة أساسية لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور العربي المتنامي الذي يسعى إلى تحقيق التوازن في المعادلة الإقليمية، مؤكدا أن إعلان "العقبة" يعكس روحا جديدة للتعاون العربي ويعيد الأمل في تفعيل آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة معربا عن أمله في أن يترجم هذا الإعلان إلى خطوات عملية تضمن دعم سوريا وشعبها لاستعادة الاستقرار وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.