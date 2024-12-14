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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تجدد دعمها لكوريا الجنوبية بعد تصويت البرلمان على عزل الرئيس

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أكدت الولايات المتحدة مجددًا دعمها الكامل لجمهورية كوريا الجنوبية، وشعبها، وعملياتها الديمقراطية، بالإضافة إلى التزامها الراسخ بحكم القانون.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن صادق البرلمان في كوريا الجنوبية اليوم السبت بالأغلبية على مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
وقالت الحكومة الأمريكية إن التزامها بتحالفها الاستراتيجي مع كوريا الجنوبية ثابت وقوي، مشيرة إلى أن التحالف قد حقق تقدمًا هائلًا في السنوات الأخيرة.
وأعربت الولايات المتحدة عن تطلعها لمواصلة التعاون مع كوريا الجنوبية في تحقيق مزيد من التقدم في مختلف المجالات، وأكدت استعدادها للعمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس المؤقت هان دوك-سو وحكومة كوريا الجنوبية لتعزيز المصالح المشتركة والقيم المشتركة بين البلدين.

كوريا الجنوبية البرلمان