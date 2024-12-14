برلماني: مصر تسعى بقوة من أجل وقف إطلاق النار لحماية الشعب الفلسطيني

أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن مصر دفعت بكل السبل والجهود الدبلوماسية والإنسانية المتواصلة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية علي قناة الشمس، أنه يجب توحيد الصف الفلسطيني وإعادة بناء الدولة الفلسطينية من خلال طرح جميع الملفات في المحافل الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة جميع أشكال الضغط على إسرائيل من أجل الحرب.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ وحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجاوز محنته، مشددًا على ضرورة التكاتف العربي لإيقاف الحرب في غزة.

وأوضح أن مصر تقوم بدور محوري في دعم القضية الفلسطينية ومنع التهجير، واتخذت مجموعة من المواقف والجهود لدعم غزة في ظل الأزمات المتصاعدة في المنطقة، كما أنها مصر لعبت دورًا بارزًا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث ساهمت في دخول قوافل المساعدات عبر معبر رفح، سواء المساعدات المصرية أو العربية.