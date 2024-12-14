أبيض فضي تيتانيوم.. سامسونج تفكر في طرح موديل من S24 Ultra

ذكرت تقارير تقنية أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد تطرح هاتف "S24 Ultra" المنتظر، وذلك ضمن سلسلة "S25" بلون جديد مختلف عن السلاسل الماضية.

وأشارت إلى أن اللون الجديد سيكون أبيض فضي تيتانيوم، حيث سيكون ظهر الهاتف باللون الأبيض، مع إطار فضي، بحسب موقع "PhoneArena" المتخصص في أخبار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

واللون المذكور ليس من الخيارات المتاحة حاليا لهاتف "S24 Ultra" الذي طرحته "سامسونج" هذا العام ضمن سلسلة "S24".

ويتوفر "S24 Ultra" بألوان "رمادي تيتانيوم" و"أسود تيتانيوم" و"بنفسجي تيتانيوم" و"أصفر تيتانيوم".

وتشير التسريبات إلى أن الألوان الأخرى التي سيُطرح بها هاتف "S25 Ultra" هي "أسود تيتانيوم" و"أزرق تيتانيوم" و"رمادي تيتانيوم".

ويتوقع أن تطرح "سامسونج" ألوانًا إضافية حصرية للهاتف عبر متجرها الإلكتروني كما جرت العادة سابقًا.

ومن المقرر أن تكشف "سامسونج" عن هواتف سلسلة "S25" في يناير المقبل، لكن تقارير أشارت إلى أن هاتف "S25 Ultra" لن يشهد تغييرًا كبيرًا في تصميمه عن ذي قبل، حيث فضلت الشركة الإبقاء على التغييرات لسلسلة "S26" اللاحقة.