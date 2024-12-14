كأس إنتركونتيننتال.. الأهلي وباتشوكا يلجآن إلى الوقت الإضافي بعد التعادل السلبي

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الوقت الأصلي من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب 974 في نصف نهائي بطولة القارات للاندية “كأس إنتركونتيننتال.

وذهبت مباراة الأهلي وباتشوكا إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة على شوطين لحسم الفائز بكأس التحدي والتأهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني أو اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة باتشوكا المكسيكي بعد قليل، على ملعب 974 في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

كأس إنتركونتيننتال

تشكيل الأهلي اليوم ضد باتشوكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

تشكيل باتشوكا

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل - أرتورو جونزاليس

خط الهجوم: آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي - سولمون روندون