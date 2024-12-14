ضرب موعدًا مع ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال.. باتشوكا بطلًا لكأس التحدي بالفوز على الأهلي

توج فريق باتشيكو المكسيكي بطلًا لكأس التحدي وتأهل إلى نهائي لكأس إنتركونتيننتال بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6/ 5 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب 974 في نصف نهائي بطولة القارات للأندية “كأس إنتركونتيننتال.

وضرب باتشوكا موعدا مع ريال مدريد في النهائي يوم 18 ديسمبر على لقب كاس إنتركونتيننتال.

وفي ضربات الترجيح سجل للأهلي محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو بينما أهدر محمود كهربا وعمر كمال عبدالواحد وخالد عبدالفتاح

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة باتشوكا المكسيكي بعد قليل، على ملعب 974 في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

كأس إنتركونتيننتال

تشكيل الأهلي اليوم ضد باتشوكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيي عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

تشكيل باتشوكا

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل - أرتورو جونزاليس

خط الهجوم: آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي - سولمون روندون