قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات لـ فكهاني ضبط بكميات كبيرة من الهيروين والأيس ببورسعيد.

هيئة المحكمة

السجن 6 سنوات لـ فكهاني ضبط بكميات كبيرة من الهيروين والأيس ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 4 أكتوبر 2024، والمتهم فيها "ف.ح.ف" ويبلغ من العمر 34 عاما، ويعمل فكهاني حيث أحرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الاتجار، وأحرز جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الإتجار.

وثبت معمليا أن الـ 70 لفافة لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 26 جرامات، والـ 50 لفافة لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 4 جرامات.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 928 لسنه 2024 بورفؤاد ثاني، والمقيدة برقم 1502 لسنه 2024 كلي بورسعيد.