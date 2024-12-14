دراسة تؤكد: 64% من الأطفال فى مصر تعرضوا لمحتوى عنيف على الإنترنت

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة كاسبرسكى أن أكثر من نصف الأطفال فى مصر (64%) تعرضوا لمحتوى عنيف على الإنترنت، مما يثير قلق الأهالي حول الأنشطة الرقمية لأبنائهم.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن 23% من الأهالي أبلغوا عن محاولات أفراد بالغين غير معروفين للتواصل مع أطفالهم، بينما تعرض 27% منهم لخسائر مالية نتيجة استخدام أطفالهم للإنترنت دون إشراف.أوضحت الدراسة، التي تحمل اسم "النشوء على الإنترنت"، أن 81% من الأهالي في مصر يسعون لمراقبة أنشطة أطفالهم الرقمية بشكل كامل، بينما يلجأ 13% لتفعيل وسائل التحكم عند الضرورة فقط، في حين يفضل 7% عدم التدخل.

وأكد خبراء كاسبرسكي أهمية الدمج بين التدابير التقنية وغير التقنية لضمان سلامة الأطفال في العالم الرقمي.

وقال سيف الله الجديدي، رئيس قنوات المستهلكين في كاسبرسكي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أن "سلامة الأطفال على الإنترنت تتطلب أدوات تقنية متطورة وتعزيز الوعي ونحن ملتزمون بتمكين الأهالي من حماية أبنائهم من المحتوى غير المناسب."

شملت الدراسة 10 آلاف مقابلة عبر الإنترنت مع عائلات من خمس دول، منها مصر، وغطت أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، وتؤكد نتائجها الحاجة الملحة لتعاون الأهالي والخبراء لتأمين بيئة رقمية آمنة للأطفال.