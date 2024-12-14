هونر تطلق هاتفها الجديد HONOR X9c بمواصفات عالية

أعلنت شركة HONOR، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد HONOR X9c، الذي يمثل إضافة مميزة إلى سلسلة X الشهيرة.

يأتي هاتف HONOR X9cبشاشة مقاومة للسقوط تتحمل ارتفاعات تصل إلى مترين، كما يضمن أداءً ممتازًا في الظروف المناخية القاسية، مع نطاق تشغيل يتراوح بين -30 و55 درجة مئوية. يوفر الهاتف مكالمات صوتية تصل إلى 20 ساعة في درجات الحرارة المنخفضة، و30 ساعة في درجات الحرارة المرتفعة.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65M، مع تقنية ثلاثية الطبقات للحماية، ما يجعله قادرًا على تحمل الماء بعمق 25 سم لمدة تصل إلى 5 دقائق. يدعم أيضًا التحكم باللمس حتى في ظروف مبللة أو عند تعرض اليدين للدهون.

يأتي الهاتف ببطارية سيليكون-كربون بسعة 6600 مللي أمبير، وهي الأولى من نوعها في الصناعة. توفر البطارية 48.4 ساعة من بث الموسيقى أو 25.8 ساعة من مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت بشحنة واحدة. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 66 واط، مع نظام ذكي يضمن شحنًا آمنًا وسريعًا.

تم تجهيز HONOR X9c بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل، مع تقنية التثبيت البصري OIS ومستشعر كبير، ما يضمن صورًا واضحة ومشرقة.

يدعم الهاتف تقريب بصري حتى 3x دون فقدان الجودة، مع أوضاع تصوير متعددة تناسب كافة الاحتياجات. يتميز أيضًا بميزات AI مثل AI Eraser لتحسين الصور وتبسيط تعديلها.

يتمتع الهاتف بتصميم نحيف للغاية بوزن 189 جرامًا فقط وسماكة 7.98 ملم، مع لمسات من التيتانيوم المصقول.

يعمل بنظام MagicOS 8.0المستند إلى Android 14، ويوفر ميزات ذكية مثل Magic Capsule وAI Magic PortalوParallel Space.