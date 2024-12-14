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السبت 14 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"إي آند للتكنولوجيا المالية" و"هومزمارت" تطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة التسوق الإلكتروني

إى آند وهومزمارت
"إى آند " و"هومزمارت" خلال توقيع الشراكة
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أعلنت شركة إي آند مصر، الرائدة في مجال حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة، عن توقيع شراكة استراتيجية بين تابعتها "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" ومنصة "هومزمارت"، الرائدة في سوق الأثاث عبر الإنترنت في مصر والسعودية. تهدف الشراكة إلى تقديم خصومات وعروض حصرية لجميع عملاء إي آند مصر عبر تطبيق "ماي إي آند"، مع توفير حلول دفع مبتكرة لتسهيل عملية الشراء.

قال المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية"، ان  هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة الإلكترونية، وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، من خلال حلول دفع مرنة وآمنة وعروض حصرية. كما تدعم هذه الخطوة الاقتصاد المصري عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع."

من جانبه، أشار محمود إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة "هومزمارت"،انه منذ انطلاق هومزمارت، نركز على الابتكار لتقديم تجربة تسوق استثنائية تجمع بين الراحة والجودة.

أضاف أن الشراكة مع إي آند مصر محطة استراتيجية تعزز رؤيتنا لتطوير منظومة تجارة إلكترونية متكاملة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسن تجربة العملاء عبر خيارات دفع مرنة وآمنة."

تستهدف الشراكة تعزيز تجربة التسوق الإلكتروني: الترويج المشترك لمنتجات الأثاث المتميزة التي تقدمها "هومزمارت" باستخدام قنوات إي آند مصر المختلفة.

كذلك تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول أعمال شاملة لدعم التصميم والتأثيث، مما يعزز كفاءة بيئات العمل.

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